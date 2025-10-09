Instant Tourism, in Calabria numeri «reali» in crescita e una piattaforma sempre aggiornata

il rapporto

RIMINI Sul turismo, per anni, gli operatori calabresi hanno chiesto percentuali e tendenze, grafici e tabelle da analizzare per orientare scelte e decisioni. Raffaele Rio, direttore generale del dipartimento Turismo della Regione Calabria lo ricorda spesso nel corso della conferenza stampa – organizzata a TTG di Rimini – per illustrare i dati relativi al turismo in Calabria nei mesi Gennaio-Agosto 2025. Non solo, Rio riserva la sorpresa quasi al termine dell’incontro con stampa e operatori svelando la piattaforma dedicata all’Instant Tourism della Regione Calabria. Una piattaforma aggiornata costantemente e in grado di restituire un monitoraggio vero e quasi quotidiano dell’andamento del settore calabrese. Una manna dal cielo anche per gli operatori di altre regioni.

Instant Tourism

L’aumento delle presenze

Veniamo ai numeri. L’aumento delle presenze turistiche in Calabria rappresenta un segnale concreto della crescente attrattività della destinazione, indicatore essenziale di sviluppo non solo per l’incremento dei flussi, ma anche per la loro capacità di generare valore e permanenza sul territorio. «Era importante sfatare alcuni falsi miti e smontare le polemiche relative ai dati reali sul turismo calabrese. Non soltanto abbiamo presentato i dati da gennaio ad agosto, ma da oggi c’è una dashboard. Che significa la possibilità per tutti i portatori di interesse di poter accedere periodicamente ai numeri aggiornati per regione, per provincia e per comuni. Questo credo che sia importante». Nei mesi indicati nel report, «l’incremento è del 9,7 per quanto attiene gli arrivi, e + 5,2% di presenze». Tradotto in numeri si sono registrati 1.519.460 arrivi che hanno generato 7.117.154 presenze.

Il report

La componente estera ha trainato l’andamento: i turisti non residenti hanno segnato 311.630 arrivi e 1.449.984 presenze, con una permanenza media di 4,7 giorni. Di conseguenza, il tasso di internazionalizzazione, e cioè la quota percentuale di arrivi stranieri sul totale, ha raggiunto il 20,5%, in ulteriore consolidamento rispetto al 2024 (17,3%) raggiungendo il valore più alto dell’intera serie storica. Anche il numero assoluto degli arrivi esteri ha raggiunto il picco storico, con un incremento del +19% rispetto al 2019, contribuendo al sorpasso complessivo degli arrivi totali (+9,7%). In altri termini, nell’arco temporale considerato, hanno scelto di trascorrere le vacanze in Calabria oltre 82mila turisti in più rispetto al 2024 generando un incremento di poco meno di 326mila notti. Per le presenze, invece, non è ancora stato raggiunto il livello pre-pandemico. La domanda domestica mantiene un ruolo preponderante, con 1.207.830 arrivi e 5.667.170 presenze, seppur con una crescita più contenuta (+5,4% e +1,3%). Il comparto ricettivo mostra segnali di rafforzamento trasversale: gli esercizi alberghieri crescono in arrivi (+4,1 %) e presenze (+1,7%), mentre il comparto extra-alberghiero registra aumenti a doppia cifra (+29,0% arrivi e +16,3% presenze), confermando il processo di riequilibrio strutturale dell’offerta turistica regionale. Il turismo internazionale si conferma motore strategico dell’incoming, con la Germania in testa per volumi (24,1% delle presenze estere), seguita da Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Regno Unito, Francia, Austria e Stati Uniti. Spiccano, in particolare, i mercati emergenti dell’Est Europa, con permanenze prolungate e tassi di crescita elevati. Tra le regioni italiane, Campania, Lazio e Lombardia restano i principali bacini di origine dei turisti nazionali, insieme alla Calabria stessa che si attesta come mercato di prossimità attivo.

Andamento dei flussi turistici

Nel periodo gennaio‑agosto 2025, il sistema ricettivo calabrese mostra una dinamica complessivamente espansiva, pur con differenziazioni tra le due principali tipologie. Gli esercizi alberghieri totalizzano 1.118.192 arrivi e 5.242.755 presenze, con una permanenza media di 4,7 giorni. Rispetto allo stesso periodo del 2024 si evidenzia un incremento degli arrivi (+4,1%) e delle presenze (+1,7%), a conferma di un consolidamento del comparto. Parallelamente, gli esercizi extra‑alberghieri hanno registrato 401.268 arrivi e 1.874.399 presenze, con una permanenza media pari a 4,7 giorni e un incremento rispetto allo stesso periodo del 2024 pari al 29% e al 16,3%. Il rapporto tra le presenze in strutture alberghiere ed extra‑alberghiere si colloca a 2,8, in riduzione rispetto al 2024, segnalando un progressivo riequilibrio strutturale dell’offerta turistica. Tale dinamica conferma la crescente competitività e attrattività dell’ospitalità extra‑alberghiera, sostenuta dall’ampliamento della base della domanda e dalla capacità di intercettare segmenti diversificati, grazie a fattori quali la distribuzione capillare delle strutture e la varietà delle soluzioni di soggiorno offerte.

Il dato impone uno sforzo mirato al rafforzamento ed al potenziamento dei collegamenti aerei. «Sono appena rientrato dal Belgio, dove c’è un fortissimo interesse per incrementare i rapporti con la Calabria. Il mercato belga, per noi, comincia ad essere interessante ma ci chiedono ovviamente più collegamenti aerei. Dobbiamo puntare a rafforzare ciò che c’è, ma anche puntare sulle Major che possono in qualche modo incrementare la nostra destinazione», confessa Rio al Corriere della Calabria.

Mercato estero, le destinazioni top 10

Nel periodo gennaio‑agosto 2025, la domanda turistica estera in Calabria evidenzia una forte concentrazione su alcuni mercati consolidati. La Germania si conferma il primo bacino di riferimento, con una quota pari al 19,3% degli arrivi esteri (60.199 unità, +11,6% rispetto al 2024) e al 24,1% delle presenze (350.126, +4,4%), accompagnata da una permanenza media significativa di 5,8 giorni. Al secondo posto si colloca la Polonia, che rappresenta il 9,3% degli arrivi (28.896, in crescita del +110,6%) e il 9,4% delle presenze (135.544, +70,4%), con una permanenza media di 4,7 giorni, consolidando il ruolo di mercato emergente di primaria importanza per la destinazione calabrese. La Repubblica Ceca contribuisce con 19.372 arrivi (6,2% del totale) e 124.691 presenze (8,6%), con una permanenza media elevata di 6,4 giorni, mentre la Svizzera raggiunge 17.961 arrivi (5,8%) e 87.928 presenze (6,1%), con soggiorni medi di 4,9 giorni. Il Regno Unito, in decisa crescita (+21,7% arrivi e +20,2% presenze), totalizza 15.752 arrivi e 85.823 presenze, con una permanenza media di 5,4 giorni. L’Austria consolida la sua presenza con 12.721 arrivi e 70.250 presenze (4,1% e 4,8%), con una permanenza media di 5,5 giorni. Sul fronte europeo occidentale, la Francia mostra un incremento molto rilevante (+64,2% arrivi e +51,6% presenze), raggiungendo 21.038 arrivi (6,8%) e 74.433 presenze (5,1%), seppur con una permanenza più contenuta di 3,5 giorni. Gli Stati Uniti mantengono un ruolo stabile con 17.909 arrivi (5,7%) e 57.185 presenze (3,9%), caratterizzati da soggiorni medi di 3,2 giorni. Il Canada, con 10.137 arrivi e 41.940 presenze (3,3% e 2,9%), si distingue invece per la permanenza media più elevata tra i principali mercati nordamericani, pari a 4,1 giorni. Infine, il Belgio registra 8.027 arrivi (2,6%) e 35.047 presenze (4,5%), in forte crescita rispetto al 2024 (+36,9% e +17,4%), con soggiorni medi di 4,4 giorni. La distribuzione si conferma bilanciata tra provenienze europee e nordamericane, delineando un quadro di rafforzamento e diversificazione dei flussi internazionali verso la Calabria. (f.benincasa@corrierecal.it)

