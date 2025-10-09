Ranuccio: «Determinazione e impegno, anche dall’opposizione si possono ottenere risultati»

il dopo voto

LAMEZIA TERME «È una grande soddisfazione, un onore immenso ma anche una responsabilità altrettanto grande. Questo risultato rappresenta una significativa attestazione di stima, che dimostra come tanta gente creda ancora nella buona politica e voglia investire la propria fiducia in persone che possano rappresentarla nelle istituzioni». Lo ha detto il neo consigliere regionale del Pd, Giuseppe Ranucci, sindaco di Palmi, oggi all’incontro degli eletti dell’opposizione di centrosinistra a Lamezia con il candidato presidente Pasquale Tridico. «Abbiamo oggi – ha aggiunto Ranuccio – l’occasione di dare seguito concreto alle tante istanze raccolte durante la campagna elettorale, e lo faremo con impegno e determinazione. Credo infatti che anche dall’opposizione si possano ottenere risultati importanti sui temi che riguardano la nostra Calabria: la sanità, l’ambiente e il lavoro».

Il futuro di Palmi

Ranuccio ha poi aggiunto: «Voglio rassicurare i miei concittadini — che ringrazio ancora una volta per lo straordinario affetto dimostrato — che non ho alcuna intenzione di lasciare Palmi o di abbandonare la città al suo destino. Darò il massimo per seguire da vicino i prossimi passaggi e proseguire nel percorso di cambiamento e crescita che abbiamo avviato insieme. Non si tratta di una questione elettorale, ma di un impegno profondo verso una comunità che porto nel cuore. Ci sono molti cantieri aperti, non solo materiali ma anche sociali e civili, e sarà mia responsabilità guidare la coalizione in modo unito verso nuovi traguardi per la nostra città». Quanto al cantiere dell’ospedale di Palmi, per Ranuccio si tratta di «un tema molto delicato: ho volutamente trattato poco questo argomento in campagna elettorale per evitare ogni forma di strumentalizzazione. Al momento non c’è ancora l’approvazione del progetto esecutivo, sono lavori di pre-cantierizzazione che comunque sono effettivamente iniziati. Il mio impegno sarà quello di vigilare e sollecitare affinché l’iter tecnico e amministrativo venga completato al più presto e si possa finalmente avviare la realizzazione di un’opera attesa da oltre vent’anni, destinata a dare respiro non solo a Palmi ma a tutta la Piana e alla provincia».

Le parole di Madeo e Bruno

Anche la neo consigliere eletta del Pd, Rosellina Madeo, all’incontro con Tridico: «C’è grande voglia di spendersi per il territorio regionale, tanta voglia di rinnovamento e di dare risposte ai cittadini. La maggioranza ha scelto un’idea di politica diversa dalla nostra ma – ha proseguito Madeo – noi saremo vigili per dare la nostra idea di politica. Tra i presenti, anche Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro, eletto con la lista Tridico Presidente: «Provo una grande amarezza per il risultato del centrosinistra. Speravo che il progetto di Pasquale Tridico potesse affermarsi in Calabria e offrire alla nostra regione una nuova prospettiva di sviluppo e di riscatto. Purtroppo – ha rimarcato Bruno – non è andata così, e la delusione è forte. Tuttavia, dentro questa delusione c’è anche la soddisfazione per un risultato personale che rappresenta una performance importante, ma soprattutto un segnale di fiducia e un riscatto morale nei confronti di chi, in questi anni, ha finito per abbandonare i figli migliori, quelli che hanno mantenuto un rapporto autentico con il territorio. Mi impegnerò perché questo risultato possa diventare un punto di riferimento per i tanti cittadini che si sentono esclusi dalla vita politica, per le piccole imprese, per gli allevatori e gli agricoltori che ho incontrato nei luoghi più lontani e difficili, portando con me l’idea di Tridico e la visione di una Calabria capace di agganciarsi davvero all’Italia e all’Europa. La soddisfazione per la fiducia ricevuta è grande, ma resta, inevitabilmente, anche l’amarezza per un’occasione mancata». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato