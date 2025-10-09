Recuperato a Napoli un capolavoro sacro rubato a Rende nel 1978

la vicenda

NAPOLI Torna a Rende (nel Cosentino) il dipinto raffigurante “Madonna del Rosario con Gesù Bambino e Santi” trafugato all’interno della chiesa di Maria Santissima del Rosario il 4 gennaio 1978. A restituirlo all’arcivescovo di Cosenza-Bisignano sono i Carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Napoli, che sono riusciti a recuperare il dipinto nel corso di accertamenti sulla provenienza di alcuni beni d’arte detenuti da privati nella città di Napoli, oggetto di pignoramento della magistratura a seguito di procedure civilistiche. Le successive indagini, svolte dai Carabinieri dello speciale reparto dell’Arma attraverso la consultazione delle Banche Dati di settore, hanno permesso di accertare la provenienza illecita del dipinto pignorato, risultato essere lo stesso trafugato a Rende nel 1978. Di fondamentale importanza si è rivelata la consultazione della “Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, archivio digitale unico al mondo gestito dal Comando Carabinieri Tpc con oltre 1,3 milioni di file relativi ai beni culturali da ricercare. La restituzione dell’opera, disposta dalla Procura di Napoli che ha coordinato le attività di indagine, permetterà di ricollocare il dipinto, a distanza di decenni, nella sua sede originaria.

