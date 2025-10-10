“Alice nel Paese delle Meraviglie” apre la nuova stagione “Teatro Kids”

il cartellone

CATANZARO Sta per tornare una delle produzioni più amate del Teatro Incanto: “Alice nel Paese delle Meraviglie”, lo spettacolo che sabato 11 ottobre alle ore 18 inaugurerà ufficialmente la nuova stagione “Teatro Kids” del Cinema Teatro Comunale di Catanzaro. Un classico intramontabile, capace di far sognare generazioni di spettatori, che in questa nuova edizione promette ancora più stupore, colore e magia. Diretto da Francesco Passafaro, “Alice nel Paese delle Meraviglie” è un viaggio nel mondo dell’immaginazione, dove tutto può accadere: un coniglio sempre in ritardo, una regina capricciosa, un cappellaio matto e una bambina curiosa che impara, passo dopo passo, a scoprire se stessa. Sul palco si alternerà una compagnia numerosa e appassionata che darà vita a tutti i personaggi più iconici della fiaba di Lewis Carroll. Accanto ai volti noti del Teatro Incanto, ci saranno anche i giovani interpreti del laboratorio teatrale, segno di un teatro che cresce e forma nuove generazioni di artisti. Ogni elemento dello spettacolo è stato pensato con cura e dedizione: i costumi portano la firma di Marzia Passafaro ed Elisa Condello, la scenografia è ideata da Roberto Malta, mentre il design luci e audio trasformerà ogni scena in un piccolo sogno a occhi aperti. Con “Alice nel Paese delle Meraviglie” prende il via una stagione tutta dedicata alle famiglie e ai più piccoli, ma anche a chi — adulto o bambino — non ha mai smesso di credere nella magia del teatro. Il cartellone Teatro Kids promette risate, emozioni e storie senza tempo, con titoli che hanno già conquistato il pubblico come “Il Piccolo Principe” e “Il Re Leone – La storia di Simba”. L’appuntamento con “Alice” è molto più di uno spettacolo: è un invito a vivere un pomeriggio in famiglia nel cuore della città, nel luogo che il Comunale ama definire “Il Centro del centro storico”. Un’occasione per condividere emozioni, lasciarsi stupire e ritrovare il gusto di sognare insieme.

