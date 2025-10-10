Caos al pronto soccorso di Cosenza: bloccate 13 ambulanze e i pazienti restano sulle barelle

la sanità negata

COSENZA “Si registra una situazione di estrema criticità in queste ore al pronto soccorso di Cosenza, dove risultano ferme ben 13 ambulanze, di cui 7 in codice rosso. Questo perché i pazienti vengono presi in carico e lasciati sulle barelle delle ambulanze, senza le quali il mezzo di soccorso non può muoversi. E’ necessario garantire il diritto alla salute di tutti, che è sancito nella nostra carta Costituzionale”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, anche e soprattutto nella sua qualità di responsabile della salute dei cittadini che prosegue: “Siamo venuti a conoscenza della situazione allarmante e siamo fortemente preoccupati perché i medici e gli operatori del 118 non sanno più a che santo votarsi per attendere alle loro funzioni e per garantire interventi tempestivi a tutela della salute dei cittadini. La circostanza già allarmante risulta aggravata addirittura da altre 5 richieste di interventi di soccorso su Cosenza per le quali sono state attivate ambulanze dalla provincia, ossia da Fuscaldo, Castrovillari, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano e San Demetrio Corone. Questo significa che i tempi del soccorso si allungano in maniera del tutto inaccettabile. E’ questa una situazione drammatica che non può essere più tollerata e per la quale alzo forte il mio grido di protesta, chiedendo a tutti gli altri colleghi Sindaci di fare massa critica per tentare di risolvere una condizione di alto rischio per la salute dei nostri cittadini e che sottopone il personale medico, infermieristico e paramedico a grave stress ed impossibilità ad operare per come si dovrebbe”.

“Lunedì prossimo chiederò all’Asp di Cosenza ed a tutti gli organismi competenti – conclude Franz Caruso – un intervento immediato ed urgente affinché si metta un argine a queste condizioni emergenziali, consapevole che tutti i gangli vitali della comunità, a cominciare dalla politica, devono alzare la voce contro questo stato di cose non più sopportabile. La salute è un diritto da garantire e deve essere assicurato anche a Cosenza ed in Calabria”.