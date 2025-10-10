Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:03
l’incidente

Corigliano, investito in pieno centro: grave un veterinario 70enne

L’incidente è avvenuto in via Cardame. Alla guida un giovane del posto. Il ferito, noto in città, è stato portato in ospedale in elisoccorso

Pubblicato il: 10/10/2025 – 13:21


CORIGLIANO ROSSANO Un uomo di 70 anni è stato investito da un’auto nella tarda serata di ieri in via Cardame, nell’area urbana di Corigliano. L’uomo, un veterinario molto conosciuto in città, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.
Alla guida dell’auto, una Volkswagen Golf, c’era un giovane di circa vent’anni, residente nel territorio. Le circostanze dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine: i carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo l’impatto, hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Secondo quanto emerso, la vittima stava attraversando la strada o si trovava a bordo carreggiata quando è stata travolta dal mezzo. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno disposto il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale di Cosenza a causa della gravità delle ferite riportate.
L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, in particolare in alcune zone della città dove, nelle ore serali, si registrano condizioni di scarsa visibilità. Proprio via Cardame, dove è avvenuto l’investimento, è stata più volte segnalata dai residenti per la scarsa illuminazione e la pericolosità della viabilità, specie per i pedoni. Non si tratta infatti di un caso isolato: negli ultimi mesi, si sono verificati altri incidenti simili nella stessa area urbana, suscitando preoccupazione tra i cittadini.

