Reggina, operato Antonino Ragusa: riuscito l’intervento alla clavicola

casa amaranto

REGGIO CALABRIA È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto il calciatore Antonino Ragusa, in seguito alla frattura scomposta della clavicola destra riportata durante la gara contro il Ragusa. L’operazione è stata eseguita presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria dai dottori Gianluca Melito e Giuseppe Meliadò, alla presenza del medico sociale amaranto, Pasquale Favasuli, che ha seguito da vicino ogni fase dell’intervento.

Tutto si è svolto regolarmente e nei prossimi giorni l’attaccante inizierà il programma di recupero e riabilitazione predisposto dallo staff sanitario della Reggina, con l’obiettivo di tornare gradualmente a disposizione.

Il club esprime grande fiducia nel percorso di recupero del calciatore e gli augura un pronto ritorno in campo, con la consueta grinta e professionalità che lo contraddistinguono.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato