Turismo in Calabria, una nuova vision con la Destination Management Organization

riorganizzazione

RIMINI Il talk dedicato alla Dmo, Destination Management Organization, è “interrotto” dall’arrivo alla TTG di Rimini di Giovanni Calabrese, già assessore regionale al turismo della Calabria, appena rieletto nelle Regionali del 5-6 ottobre. L’ex sindaco di Locri è stato accolto dai sorrisi, dagli applausi e dagli abbracci di chi, fino a poche settimane fa, ha lavorato al suo fianco per gestire e organizzare uno degli assessorati strategici. «Sono contento di essere a Rimini e contento per il risultato elettorale del centrodestra, per il presidente Roberto Occhiuto che è stato riconfermato a furor di popolo alla guida della Regione Calabria. Questo dimostra che i calabresi hanno compreso il nostro progetto».

Il talk a Rimini

Una nuova vision per il turismo

Calabrese si mostra soddisfatto per il lavoro svolto dal dipartimento turismo e per il «meraviglioso stand della Regione Calabria che si distingue, ancora una volta. Abbiamo investito molto in questi anni e avuto la conferma della presenza dei flussi turistici in costante aumento. Questo vuol dire che quanto fatto in questi anni ha garantito risultati positivi. I numeri restituiscono un dato incontrovertibile: la presenza massiccia dei turisti». L’impegno continua. «Andiamo avanti continuando a raggiungere risultati positivi e necessari alla crescita della Regione Calabria. Questo è il nostro impegno».

Riorganizzare e ripensare il turismo in Calabria

Daniele Donnici, destination manager e responsabile per la Calabria di Assidema, è tra i relatori del talk che ospita voci ed esperti di fama nazionale. Destination manager di successo che insieme discutono sulle prospettive del settore turistico calabrese. Cosa sono le Dmo? «Sono gli organismi preposti all’organizzazione di tutta la filiera turistica, in Italia vengono regolati da norme regionali: l’ente competente in materia di turismo». Quale può essere il migliore modello di organizzazione turistica per la Calabria? «Nella nostra regione esistono i distretti turistici regionali. Nell’incontro odierno, è stata annunciata la volontà di dare una nuova organizzazione turistica attraverso appunto le Dmo, deputate alla gestione delle destinazioni turistiche». (f.b.)

