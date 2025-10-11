Incendio in un appartamento, tre morti

il dramma

È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un incendio divampato nella notte nell’appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di Milano. Intorno alle 4.30, il radiomobile della Compagnia di Corsico unitamente alla locale stazione e ai vigili del fuoco, sono intervenuti in via Cairoli dove, per cause in corso di accertamento, si è sprigionato un incendio in un appartamento al primo piano di sei, che ha causato la morte di tre membri della famiglia che vi abitava: un 88enne, una 85enne ed il figlio 45enne. I vigili del fuoco hanno segnalato come inagibile il palazzo e sono state evacuate 50 persone appartenenti a 17 nuclei familiari. L’appartamento è stato sottoposto a sequestro. Saranno effettuati ulteriori accertamenti da parte dei vigili del fuoco per risalire alle cause dell’incendio, di probabile natura accidentale. Sono in corso le indagini della Compagnia Carabinieri di Corsico. (LaPresse)

