Inosservanza degli obblighi della misura di prevenzione, arrestato sorvegliato speciale

REGGIO CALABRIA La polizia di stato ha arrestato un uomo di 44 anni per la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello in cui è stato individuato. Durante l’ordinaria attività di controllo del territorio svolta dalle volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro, i poliziotti hanno proceduto al controllo di un’autovettura, in transito nel territorio di Rosarno, con a bordo due soggetti, uno dei quali gravato da numerosi precedenti penali e attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Nel corso delle verifiche, il 44enne ha tentato di sottrarsi all’identificazione rifiutandosi di esibire la carta precettiva e dichiarando falsamente di non essere il soggetto destinatario della misura di prevenzione. Accertata la sua effettiva identità e l’assenza di un’autorizzazione che ne giustificasse la presenza al di fuori del Comune individuato per l’obbligo di soggiorno, l’uomo è stato arrestato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione. Su disposizione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Palmi, il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto e della successiva celebrazione del rito direttissimo.