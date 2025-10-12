Auto sfonda il guardrail: tre feriti gravi nel Cosentino

il fatto

COSENZA Incidente stradale lungo la strada provinciale 253, in località Casello 99, all’ingresso di Marina di Amendolara, nel Cosentino. Una Kia Sportage a noleggio, con a bordo tre persone (il conducente D.B. e un uomo e una donna), ha perso il controllo in curva, sfondando il guardrail e precipitando in un dirupo. I tre occupanti sono rimasti incastrati nelle lamiere per oltre un’ora. I soccorsi sono stati rallentati a causa della chiusura del distaccamento dei vigili del fuoco di Trebisacce, costringendo l’intervento a partire da Castrovillari (circa un’ora di viaggio). I feriti, estratti dai vigili del fuoco, sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati all’ospedale di Rossano. Le loro condizioni sono gravi, ma non in pericolo di vita. Presenti per i rilievi e la gestione del traffico i carabinieri di Roseto Capo Spulico e della Radiomobile di Cassano.

