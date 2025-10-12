Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

tragedia sfiorata

Cade da un muretto durante la Festa dell’Uva a Donnici, salvato

Intervento dei vigili del fuoco. L’uomo, cosciente al momento del recupero, è stato trasportato in ospedale

Pubblicato il: 12/10/2025 – 10:59
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cade da un muretto durante la Festa dell’Uva a Donnici, salvato

COSENZA Nella notte una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta a Donnici, dove era in corso la tradizionale Festa dell’Uva, per il recupero di un uomo accidentalmente caduto da un muretto. L’intervento ha richiesto l’impiego di un’autoscala e l’utilizzo di tecniche di soccorso SAF (Speleo Alpino Fluviale), necessarie per raggiungere e mettere in sicurezza la persona ferita, precipitata da un’altezza di circa cinque metri. L’uomo, cosciente al momento del recupero, è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto e successivamente trasportato all’Ospedale Civile di Cosenza per accertamenti. Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori criticità.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cade da muro
CRONACA
DONNICI
festa uva
RECUPERO
vigili fuoco
vigili fuoco cosenza
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x