Oggi Cosenza-Atalanta U23, il “Marulla” resta vuoto: le curve fuori dallo stadio – PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA Settimana più tranquilla del solito per il Cosenza calcio, almeno all’apparenza. E già questa è una notizia. Pochi scossoni, ma qualche segnale da cogliere c’è. A partire dai comunicati delle curve, che hanno confermato la loro assenza dagli spalti nelle gare casalinghe. La Nord resta ferma sulle proprie posizioni, mentre la Sud – pur mantenendo un tono critico – ha lasciato intravedere uno spiraglio: si tornerà allo stadio solo in presenza di un cambiamento concreto nell’atteggiamento della società.

Entrambe le curve ieri hanno però annunciato la loro presenza all’esterno dello stadio in occasione della sfida odierna tra Cosenza e Atalanta Under 23, invitando i tifosi rossoblù a partecipare per lanciare un ulteriore segnale di dissenso nei confronti della società. Un messaggio chiaro anche contro le squadre B, come le Under 23 di Atalanta, Juventus, Milan e Inter, la cui presenza nei campionati professionistici continua a suscitare forte opposizione nel mondo ultras.



Sul fronte tecnico, invece, è arrivata una notizia attesa da tempo con l’ingaggio di Giacomo Beretta, attaccante classe ’92, reduce dall’ultima esperienza alla Pro Patria. Un rinforzo necessario per un reparto offensivo che continua a essere corto, anche se le sue condizioni fisiche non sono ancora ottimali. L’ex Milan dovrebbe partire dalla panchina nella gara di oggi contro l’Atalanta Under 23, in programma alle 14.30 al “San Vito-Marulla”, con la possibilità di scendere in campo solo per qualche minuto, a gara in corso.

Intanto la squadra di Buscè vive un momento positivo: quattro vittorie nelle ultime cinque partite, 12 reti segnate e solo 4 subite. Il lavoro dell’allenatore comincia a dare frutti, anche se resta evidente la necessità di allungare la rosa per far tirare il fiato a chi ha giocato sempre.

L’avversario di oggi, l’Atalanta U23, occupa il penultimo posto in classifica con appena 5 punti. Un’occasione da non sprecare per allungare la striscia positiva. In campo dovrebbe tornare Florenzi dal primo minuto al posto di Cannavò, mentre Mazzocchi, cresciuto nel vivaio nerazzurro, sarà ancora una volta il riferimento offensivo principale.

Ieri, prima della seduta di rifinitura, il presidente Eugenio Guarascio ha incontrato i calciatori rossoblù e l’allenatore Buscè, come documentato dal Cosenza calcio, attraverso i canali social, con tanto di testimonianze fotografiche (in basso). Una visita «a sorpresa» – ha evidenziato il club – in un momento in cui la squadra sta attraversando una fase positiva ma la tifoseria continua la sua durissima protesta nei confronti dello stesso Guarascio. «Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e con la determinazione che abbiamo dimostrato in questo avvio di campionato: questa è la strada da seguire, con concentrazione e concretezza», ha dichiarato l’imprenditore lametino durante l’incontro. (f.v.)

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Florenzi, Ricciardi; Mazzocchi. All.: Buscè.

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Navarro; Bergonzi, Manzoni, Levak, Simonetto; Cortinovis, Vavassori; Camara. All.: Bocchetti.

