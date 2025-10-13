Al via domani la prevendita per Crotone-Monopoli: prezzi e dettagli per la sfida dello Scida

le info per i tifosi

CROTONE Il Crotone ha annunciato l’apertura della prevendita per la gara Crotone-Monopoli, valida per la decima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma sabato 18 ottobre alle ore 14:30 allo stadio Ezio Scida.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12 di domani martedì 14 ottobre sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati. I tifosi rossoblù potranno inoltre acquistare i tagliandi presso il Ticket Point ufficiale di via G. Di Vittorio, che sarà aperto venerdì 17 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e sabato 18, giorno della partita, dalle 10 fino al fischio d’inizio, salvo esaurimento dei posti disponibili. Per la sfida contro i biancoverdi pugliesi, la società ha confermato una politica di prezzi accessibile, con l’obiettivo di riempire gli spalti e spingere la squadra di Longo verso un nuovo risultato positivo.

Il biglietto più economico, valido per la Curva Sud, costa 10 euro, mentre per assistere alla partita dalla Tribuna Distinti Laterale si pagheranno 12 euro. I tagliandi per la Tribuna Distinti Centrale sono fissati a 15 euro, mentre chi vorrà godersi la gara dalla Tribuna Principale dovrà spendere 20 euro per il settore laterale e 25 euro per quello centrale.

Per chi desidera un’esperienza più esclusiva, sono disponibili i posti in Tribuna Vip a 35 euro e in Super-Vip a 50 euro. Sono previste tariffe ridotte per Under 18 e Over 65, con prezzi che variano da 10 a 30 euro a seconda del settore scelto. Potranno usufruirne tutti coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni o che hanno già compiuto 65 anni alla data della gara. (redazione@corrierecal.it)

Foto Fc Crotone

