Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:25
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la sentenza

Concorso in Ginecologia a Cosenza, assolti i tre medici accusati di falso ideologico

Secondo il giudice «il fatto non costituisce reato». L’ex primario Morelli e i dirigenti Turtulici e Gigli erano finiti a processo per un presunto verbale alterato nel 2022

Pubblicato il: 13/10/2025 – 22:25
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Concorso in Ginecologia a Cosenza, assolti i tre medici accusati di falso ideologico

COSENZA Il Tribunale di Cosenza ha assolto tre medici dell’ospedale di Cosenza accusati di falso ideologico. Il gup ha assolto l’allora primario di Ginecologia, Michele Morelli, e i dirigenti medici Paolo Turtulici e Gaetano Gigli. I tre erano finiti sul registro degli indagati in relazione alla prova pratica di un concorso finalizzato all’assunzione di due dirigenti medici nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza, che si svolse nel giugno del 2022. I medici, in qualità di componenti della commissione giudicatrice del concorso, erano accusati di aver falsificato un verbale. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 3 anni per Morelli e 2 anni e 4 mesi per Turtulici e Gigli. L’inchiesta era partita da un esposto presentato da una candidata del concorso. Il collegio difensivo (composto dagli avvocati Antonio Vanadia, Isabella Linguanti e Giovanni Policastri) ha evidenziato che non è stato commesso alcun falso nella redazione del verbale. Il giudice ha assolto i medici perché il fatto non costituisce reato.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
assolti medici concorso ginecologia
assolti medici cosenza
concorso ginecologia
concorso ginecologia cosenza
Importanti
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x