Dal congresso regionale una nuova stagione per Arci Calabria

COSENZA Il 10 ottobre 2025, durante il congresso regionale svoltosi a Lamezia Terme, è stato eletto il nuovo direttivo di Arci Calabria. Alla guida dell’associazione è stato scelto Rosario Bressi come Presidente del Comitato Regionale. Arci Cosenza ha partecipato con convinzione e passione al congresso regionale, un momento di confronto autentico, ricco di emozione e di prospettive.

La delegazione di Cosenza ha portato la voce di un territorio vivo, plurale, animato da persone che ogni giorno scelgono di impegnarsi nei circoli, nelle strade, nei quartieri, con la convinzione che la cultura e la solidarietà possano ancora essere strumenti di libertà e giustizia sociale.

Siamo orgogliosi e orgogliose che all’interno del nuovo direttivo regionale siano presenti anche persone provenienti da Arci Cosenza: donne e uomini che rappresentano la nostra comunità, la sua energia, la sua visione e la sua capacità di costruire legami autentici. È un riconoscimento collettivo, frutto di un lavoro costante e di una fiducia reciproca che negli anni ha saputo trasformare le difficoltà in occasioni di crescita.

Il congresso ha rinnovato la consapevolezza che l’Arci è un’associazione e una comunità accogliente, fatta di volti, storie e desideri che si intrecciano. È un luogo dove la politica torna ad avere un respiro umano, dove le parole si fanno ponti, dove la tenerezza è ancora una forma di resistenza.

Arci Cosenza guarda a questa nuova fase con entusiasmo e responsabilità: “Crediamo che il futuro dell’Arci in Calabria passi dalla capacità di ascoltare i territori, di unire le differenze e di continuare a sognare insieme. Ringraziamo il presidente uscente Giuseppe Apostoli per il cammino condiviso e auguriamo al nuovo presidente e a tutto il direttivo un mandato ricco di coraggio, visione e passione. Continueremo a esserci, con la stessa forza e la stessa delicatezza che da sempre ci contraddistinguono. Perché cambiare le cose, a volte, significa semplicemente continuare a credere che un altro modo di stare insieme è possibile”.

Gli organismi eletti

Consiglio Direttivo: Vittorio Alfieri, Giuseppe Apostoliti, Rosario Bressi (presidente), Rosaria Alessia Buffone, Benedetta Cannistrà, Silvio Cilento, Diana Costanzo, Adolfo Noce, Paolo Pesacane, Antonio Monteleone, Filippo Sestito, Giusi Tordo, Giuseppe Valentino.

Collegio dei Garanti: Federica Granato, Antonio Donato, Rita Parentela (presidente).

Supplenti: Luca Perricelli, Paola Principe.

Collegio dei Sindaci Revisori: Francesco Paolo Dolce (Presidente), Salvatore Panduri, Francesco Spezzano.

Supplenti: Pia Giusi Oliveti, Antonio Raimondo.