Ultimo aggiornamento alle 10:29
il dramma

Cassano allo Ionio, Luigi Zumpano muore nel giorno del suo compleanno

L’imprenditore era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla SP 241, nei pressi di Tarsia, avvenuto venerdì scorso

Pubblicato il: 14/10/2025 – 10:29
CASSANO JONIO E’ morto Luigi Zumpano, nel giorno del suo 42esimo compleanno, il suo cuore ha smesso di battere dopo tre giorni di agonia in ospedale a Cosenza. L’imprenditore era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla SP 241, nei pressi di Tarsia, avvenuto venerdì scorso. Trasportato in condizioni critiche all’ospedale Annunziata di Cosenza, ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva. Nella giornata di ieri, il decesso e il dramma per la moglie, i due figli e per un’intera comunità. (redazione@corrierecal.it)

