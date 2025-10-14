Reggio, il cardinale Bagnasco aprirà l’anno istituzionale Ina

l’evento

REGGIO CALABRIA Reggio Calabria si prepara ad accogliere, con composta solennità e autentico fervore ecclesiale, un appuntamento di alto profilo che unisce tradizione spirituale e responsabilità civile: giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 19:00, presso la Basilica dell’Eremo, si celebrerà la Santa Messa in onore della Madonna della Madonna della Consolazione e di Inaugurazione dell’Anno Istituzionale 2025/2026 dell’Istituto Nazionale Azzurro (INA), realtà umanitaria di ispirazione cattolica da anni al servizio dei più fragili e punto di riferimento per molte comunità parrocchiali. La celebrazione sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo Emerito di Genova e della C.E.I., Presidente del Comitato Etico Scientifico dell’INA, che guiderà un momento di preghiera per il Venerabile P, Gesualdo di RC e riflessione di grande intensità spirituale. Per la città, ospitare un evento di tale rilievo rappresenta un riconoscimento significativo del ruolo di Reggio Calabria quale crocevia di valori, competenze e sensibilità ecclesiali e sociali, un segno concreto di fiducia che valorizza la Basilica dell’Eremo come luogo simbolico di identità e memoria comunitaria e, al tempo stesso, come spazio di incontro, dialogo e servizio al bene comune. La presenza di rappresentanze del clero, delle istituzioni civili e militari, del mondo accademico e del volontariato testimonierà la vocazione della città a farsi casa dell’ospitalità mediterranea, laboratorio di solidarietà e presidio culturale di prim’ordine, in cui la dimensione spirituale sostiene e illumina l’impegno quotidiano per le persone e i territori. In questo contesto, l’Istituto Nazionale Azzurro riafferma la propria missione a favore dei più deboli, al fianco dei parroci e delle realtà locali che affrontano situazioni complesse, promuovendo reti di prossimità, formazione e carità operosa. Il Fondatore e Presidente, Cavaliere Dottor Lorenzo Festicini, invita l’intera comunità a partecipare alla solenne celebrazione eucaristica, perché la condivisione della preghiera e del pensiero comune diventi sorgente di rinnovato slancio morale, coesione sociale e speranza concreta per Reggio Calabria e per quanti guardano a questa terra come a un faro di umanità e di civiltà.



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato