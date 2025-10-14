Sanità e non solo. I dossier sul tavolo del presidente Occhiuto per il secondo “start”

la regione che verrà

CATANZARO Calabria, Roma e anche Bruxelles. Giunta ma non solo. Sanità ma non solo. Tanti i dossier già sul tavolo del presidente della Regione Roberto Occhiuto. In attesa della proclamazione sua e di tutti gli eletti – passaggio sostanziale sul piano politico ma anche amministrativo, perché da questo step si potrà entrare nella concretezza delle scelte, a partire da quelle per la Giunta – il governatore è comunque già al lavoro per preparare le prime decisioni del suo secondo mandato alla guida della Cittadella. Le linee di azione sono quelle che lo stesso Occhiuto, negli ultimi giorni di campagna elettorale, ha indicato in un post sui social nel quale ha declinato la sua agenda per le prime settimane dopo la sua rielezione, che Occhiuto evidentemente – e a ragion veduta – riteneva scontata. Ovviamente, la priorità resta la sanità, con il dossier per l’uscita del commissariamento e per la rinegoziazione del piano di rientro che Occhiuto la scorsa settimana ha già portato sui tavoli ministeriali, forte del via libera “politico” della premier Giorgia Meloni, dossier che è quotidianamente sotto i riflettori del presidente: l’obiettivo a più o meno stretto giro di posta per Occhiuto è chiudere al più presto questa partita in modo da definire la riforma che ha in mente, quella – annunciata la prima volta in una convention organizzata dal Corriere della Calabria – di mettere sotto un’unica guida gestionale e di governance gli ospedali hub e spoke, e in modo da procedere poi magari ulteriori assunzioni, senza dimenticare l’intenzione di dare un’ulteriore accelerata alla realizzazione dei nuovi ospedali e maggior sprint sulla realizzazione degli ospedali di comunità e delle case di comunità, che in effetti – per ammissione dello stesso presidente – ancora scontano più di un ritardo a causa delle lungaggini accumulate soprattutto dalla stazione appaltante di Invitalia (qui il tempo stringe, la deadline infatti è giugno 2026).

I progetti in cantiere

C’è poi da portare avanti le proposte lanciate in campagna elettorale, a partire dal reddito di merito per gli studenti calabresi che si iscrivono nelle università della regione purché riportino la media del 27 e le agevolazioni per chi intende ristrutturare case e abitazioni nei borghi in modo da frenare lo spopolamento, una misura quest’ultima che Occhiuto ha detto di voler finanziare con una rimodulazione dei fondi europei. Anche per questo – dicono fonti qualificate – nell’agenda del governatore nelle prossime ore ci sarebbe anche una missione a Bruxelles. Altri obiettivi: il monitoraggio costante sugli aeroporti (entro fine anno si vorrebbe chiudere con i lavori a Reggio Calabria), la vertenza dei tirocinanti, la conclusione dei lavori per la Metro di Catanzaro, tutte le questioni legate al turismo e relativi bandi, all’attrazione degli investimenti, all’ambiente, dai rifiuti all’idrico (tra i progetti annunciati da Occhiuto anche la costituzione di una sorta di multiutility per l’idroelettrico), il Capodanno Rai (si vocifera di Catanzaro come location “favorita”). Insomma, tanti dossier che ovviamente si intrecciano con quello sicuramente più importante: il varo della prima Giunta del secondo mandato, che a sua volta aprirà la strada anche alla messa a punto della macchina dirigenziale e burocratica della Regione, compresi gli enti di sottogoverno. (a. cant.)

