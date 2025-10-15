Si legge in: 1 minuto
Alla Camera l’informativa di Tajani su Gaza
Il ministro degli Esteri sarà alle 11 in Senato
Pubblicato il: 15/10/2025 – 10:19
E’ iniziata alla Camera l’informativa del ministro degli Esteri, Antonio Tajani sugli accordi per Gaza. Dopo l’intervento del titolare della Farnesina parlerà un rappresentante per ogni gruppo. Alle 11 Tajani terrà l’informativa anche a palazzo Madama.
