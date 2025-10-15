Skip to main content

Alla Camera l’informativa di Tajani su Gaza

Il ministro degli Esteri sarà alle 11 in Senato

15/10/2025 – 10:19
E’ iniziata alla Camera l’informativa del ministro degli Esteri, Antonio Tajani sugli accordi per Gaza. Dopo l’intervento del titolare della Farnesina parlerà un rappresentante per ogni gruppo. Alle 11 Tajani terrà l’informativa anche a palazzo Madama.

