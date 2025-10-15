Skip to main content

il personaggio

Maria Rosaria Boccia si candida in Campania

La protagonista dell’”affaire Sangiuliano” in corsa alle Regionali con Bandecchi

Pubblicato il: 15/10/2025 – 22:16
NAPOLI Maria Rosaria Boccia si candida alle elezioni regionali in Campania con Stefano Bandecchi. L’annuncio è arrivato oggi a Napoli, durante una visita del leader di Alternativa Popolare, che si presenta per la carica di governatore in Campania con la formazione Dimensione Bandecchi. Secondo quanto scrive Fanpage la Boccia, quindi, potrebbe così trovarsi a sfidare l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che potrebbe essere candidato come capolista nelle fila di Fratelli d’Italia. L’imprenditrice di Pompei fu protagonista un anno fa del caso che portò alle dimissioni dal Governo dello stesso Sangiuliano. Una vicenda che ha avuto anche strascichi giudiziari. (redazione@corrierecal.it)

