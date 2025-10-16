Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:54
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la decisione

‘Ndrangheta stragista, no alla riapertura dell’istruttoria

La Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria ha respinto la richiesta. Sul banco degli imputati Graviano e Filippone

Pubblicato il: 16/10/2025 – 13:54
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
‘Ndrangheta stragista, no alla riapertura dell’istruttoria

REGGIO CALABRIA La Corte d’Assise d’appello di Reggio Calabria – presidente Angela Bandiera, a latere Katia Asciutto – ha respinto la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale del processo ‘Ndrangheta stragista. Il Collegio ha deciso l’acquisizione documentale di sentenze e precedenti verbali di interrogatori dei collaboratori di giustizia, dopo aver sentito e registrato richieste e opposizioni del sostituto procuratore generale, Giuseppe Lombardo, dei legali di parte civile e dei difensori degli imputati, gli avvocati Guido Contestabile e Giuseppe Aloisio. Sul banco degli accusati il boss del mandamento palermitano di Brancaccio, Giuseppe Graviano, e il referente della ndrangheta reggina, Rocco Santo Filippone, uomo di fiducia del clan Piromalli. L’accusa è di aver deciso gli agguati ai carabinieri consumati nel Reggino tra il 1991 e 1992, nel quadro delle stragi di Stato, decise da Cosa nostra sull’asse Sicilia-Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
‘ndrangheta
‘ndrangheta stragista
giuseppe graviano
PROCESSO ‘NDRANGHETA STRAGISTA
rocco santo filippone
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x