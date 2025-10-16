‘Ndrangheta stragista, no alla riapertura dell’istruttoria

la decisione

REGGIO CALABRIA La Corte d’Assise d’appello di Reggio Calabria – presidente Angela Bandiera, a latere Katia Asciutto – ha respinto la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale del processo ‘Ndrangheta stragista. Il Collegio ha deciso l’acquisizione documentale di sentenze e precedenti verbali di interrogatori dei collaboratori di giustizia, dopo aver sentito e registrato richieste e opposizioni del sostituto procuratore generale, Giuseppe Lombardo, dei legali di parte civile e dei difensori degli imputati, gli avvocati Guido Contestabile e Giuseppe Aloisio. Sul banco degli accusati il boss del mandamento palermitano di Brancaccio, Giuseppe Graviano, e il referente della ndrangheta reggina, Rocco Santo Filippone, uomo di fiducia del clan Piromalli. L’accusa è di aver deciso gli agguati ai carabinieri consumati nel Reggino tra il 1991 e 1992, nel quadro delle stragi di Stato, decise da Cosa nostra sull’asse Sicilia-Calabria.

