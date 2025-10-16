Scarichi nel torrente, denunciato il responsabile tecnico del Comune di Falconara Albanese

L’intervento dei forestali

COSENZA A seguito di una segnalazione di un’associazione locale, i carabinieri forestali di Longobardi sono intervenuti per uno sversamento di reflui fognari nel torrente Peschiera all’interno del comune di Falconara Albanese, nel Cosentino. Effettuati i dovuti accertamenti si è constatato che era presente, adiacente al punto di scarico, nascosto dalla vegetazione, un pozzetto dedito alla condotta fognaria comunale alla cui base vi era una tubazione in cemento oltre a quella principale che confluisce nel torrente Peschiera e che sversava acque torbide e maleodoranti. Su disposizione della Procura di Paola, è stata posta sotto sequestro la tubatura in cemento non autorizzata alla base del pozzetto.

Il responsabile tecnico del Comune di Falconara Albanese è stato denunciato per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e loro gestione illecita. Un’altra attività ha visto impegnati i militari di Longobardi nel comune di Amantea dove, a seguito dell’ individuazione da parte di droni nella cosiddetta campagna “Tolleranza Zero” della Regione Calabria, si è accertata in due casi la combustione illecita di rifiuti in località “Formiciche” che ha portato al deferimento di due persone per i reati di abbandono, deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato