Ultimo aggiornamento alle 11:41
il lutto nazionale

Carabinieri uccisi a Castel D’Azzano, bandiere a mezz’asta sulla facciata di Palazzo Campanella

Anche il Consiglio regionale della Calabria partecipa al dolore nazionale per la morte dei tre militari. Le esequie di Stato si svolgono oggi a Padova

Pubblicato il: 17/10/2025 – 11:41
REGGIO CALABRIA Bandiere esposte a mezz’asta sulla facciata di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio, in occasione delle esequie dei carabinieri deceduti a Castel D’Azzano. A seguito della proclamazione del lutto nazionale da parte del Consiglio dei ministri, il Consiglio regionale della Calabria ricorda i tre militari morti nella tragedia avvenuta nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre nel comune della provincia di Verona. I funerali dei tre carabinieri, uccisi durante il servizio di perquisizione di un’abitazione in vista di uno sgombero abitativo, avverranno nella forma delle esequie di Stato, oggi, venerdì 17 ottobre, a Padova.

