Cosenza calcio, al via stamattina la prevendita per la sfida di domani a Potenza contro il Sorrento

serie c

COSENZA È iniziata la marcia di avvicinamento del Cosenza alla sfida di domani contro il Sorrento. Il match si giocherà alle 14:30 sul campo di Potenza. Questa mattina i rossoblù sosterranno la rifinitura presso il centro sportivo di Taverna di Montalto, agli ordini di mister Antonio Buscè. Dopo la sconfitta con l’Atalanta Under 23, i Lupi cercano riscatto contro un avversario che arriva da una buona striscia di risultati favorevoli. Buscè, come annunciato ieri, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro. Fuori dai convocati, come comunicato dal club, Begheldo (in fase di recupero dopo una distorsione alla caviglia) e Arioli (affetto da pubalgia). Intanto, nella tarda serata di ieri, la società ha comunicato che stamattina partirà ufficialmente la prevendita per la gara: sono 550 i tagliandi disponibili per i tifosi residenti nella provincia di Cosenza. I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro piu diritti di prevendita fino alle ore 19 di oggi, presso i punti vendita autorizzati Go2 oppure online sul circuito Go2 Biglietti.(redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato