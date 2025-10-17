Crotone, sfida al Monopoli per dare continuità: Longo avverte i suoi, «Servirà umiltà e rabbia»

la vigilia del match

CROTONE Domani pomeriggio alle 14.30 lo stadio Ezio Scida ospiterà la sfida tra Crotone e Monopoli, valida per la nuova giornata di campionato. Una gara che i rossoblù vogliono sfruttare per proseguire il buon momento, ma che l’allenatore Emilio Longo non sottovaluta affatto.

In conferenza stampa, il tecnico ha richiamato l’attenzione della squadra sulle insidie di un avversario che, pur avendo raccolto poco nelle ultime settimane, resta pericoloso. «Anche quest’anno sono partiti con il piede giusto – ha spiegato Longo – e nelle ultime partite probabilmente hanno ottenuto meno di quanto meritassero. Mi aspetto una squadra compatta, determinata e molto concentrata. Per questo, da parte nostra, dovremo essere pronti a pareggiare quella stessa fame di punti, quella stessa intensità, e farlo con la consueta umiltà».

Il tecnico ha poi elogiato la crescita collettiva della rosa: «Una squadra che ambisce a qualcosa deve avere tante risorse da poter utilizzare, non solo undici titolari. Stiamo crescendo sotto questo aspetto: in ogni reparto abbiamo valide alternative e una sana competizione interna, che sta alzando il livello generale del gruppo».

Tuttavia, Longo deve fare i conti con qualche intoppo. L’infortunio di Perlingieri, infatti, priva il Crotone di una pedina offensiva per circa un mese: «Ha riportato una distrazione al collaterale. I tempi stimati per il recupero sono attorno ai 30 giorni. Serve pazienza». Per quanto riguarda il resto del gruppo, il tecnico ha confermato la disponibilità generale: «Andreoni è da monitorare, mentre per gli altri non ci sono particolari problemi».

Assente per squalifica Vinicius, la novità positiva riguarda Gallo, che rientra a pieno regime. Longo non ha nascosto la sua stima per il centrocampista: «È un elemento che ha già dimostrato tanto e continuerà a farlo. Ha le caratteristiche del centrocampista moderno, capace di interpretare più ruoli e incidere in maniera concreta». (redazione@corrierecal.it)

