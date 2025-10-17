Lavoro, Calabrese: «Situazione complicata ma c’è un’evoluzione positiva»

l’analisi

CATANZARO «In Calabria c’è una situazione complicata ma una evoluzione positiva. Quanto è stato messo in campo dal governo regionale negli ultimi due anni – visto che in Calabria si erano dimenticati del lavoro, inizia a portare risultati positivi, sicuramente la situazione è ancora seria e preoccupante però il percorso avviato per creare lavoro – lavoro serio, lavoro di qualità – inizia a portare dei risultati». Lo ha detto l’assessore regionale uscente al Lavoro, Giovanni Calabrese, a Catanzaro alla presentazione del rendiconto sociale 2024 dell’Inps Calabria. «Leggiamo con attenzione il bilancio sociale dell’Inps, è uno scenario interessante da valutare, raccogliamo anche l’indicazione di un ulteriore confronto anche se – ha proseguito Calabrese – il tavolo per il lavoro l’abbiamo già avviato in Calabria, anche a seguito della legge regionale del 2023, C’è questo percorso nuovo che dà speranza per il futuro. Le imprese si stanno strutturando anche grazie agli incentivi che la Regione Calabria ha messo in campo, Anche sul precariato – ha proseguito Calabrese – ci sono delle novità, cominciamo a vedere i contratti stabili: abbiamo avviato in questi giorni la procedura di stabilizzazione dei tirocinanti in questione sociale, in una delle prossime Giunte approveremo anche la prosecuzione dei tirocini per i Comuni che hanno già avviato la procedura di stabilizzazione, in modo tale da dare tranquillità a quegli operatori, e stiamo valutando anche altre soluzioni per chiudere questo bacino. Quindi anche da questo punto di vista c’è un’attenzione positiva rispetto al passato. C’è un grande impegno da parte del governo regionale, il lavoro è al primo posto dell’agenda politica regionale della Calabria». (c. a.)

