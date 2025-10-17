Non solo essenza, il bergamotto si fa cultura e impresa. Al via Bergarè 2025

L’eccellenza tutta calabrese

Reggio Calabria si prepara a tornare protagonista con il suo oro verde: dal 23 al 26 ottobre 2025, lo storico Castello Aragonese diventerà il palcoscenico della quarta edizione di “Bergarè”, l’evento organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con il Comune, la Città metropolitana e il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria e delle imprese locali della filiera, che celebra e promuove il simbolo più autentico del territorio — il Bergamotto di Reggio Calabria. Nel salone della Camera di commercio è stata presentata, questa mattina, l’edizione 2025 e il presidente Ninni Tramontana, con il vicesindaco Paolo Brunetti, ha ricordato come questo evento, «nato nel 2022 grazie alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, si è affermato in pochi anni come appuntamento di punta per la valorizzazione del frutto che profuma il mondo, ma che oggi rivendica il suo ruolo anche come eccellenza gastronomica, cosmetica e culturale. Vogliamo raccontare questa importante filiera bergamotticola, che per il territorio reggino ricopre una fetta importante dell’economia».

È toccato quindi al vicesindaco Paolo Brunetti portare i saluti dell’Amministrazione comunale. «Il successo riscosso nelle precedenti edizioni – ha dichiarato Brunetti – spinge le istituzioni a sostenerlo ancora una volta e con sempre maggiore convinzione perché si tratta di un evento che non è fine a se stesso ma che ha dato e continua a dare un risalto nazionale al Bergamotto. Quest’anno – ha aggiunto il vicesindaco – Bergarè è ancora più interessante perché si approfondiranno tutte le possibili fasi e modalità di utilizzo di un prodotto identitario che questo territorio è in grado non solo di coltivare, ma anche di trasformare rendendolo un’eccellenza della Calabria e dell’Italia».

Oltre l’essenza: il bergamotto come esperienza

Il tema scelto per il 2025, “Oltre l’essenza: saperi, sapori e applicazioni del Bergamotto di Reggio Calabria”, invita a guardare oltre la celebre essenza profumiera che ha reso il frutto famoso a livello internazionale. Il focus di quest’anno è infatti sul bergamotto fresco, protagonista di un percorso sensoriale e culturale che ne esplorerà la versatilità in cucina, pasticceria e mixology. Show cooking quotidiani, degustazioni e un itinerario di street food tematico accompagneranno i visitatori in un viaggio di scoperta tra i mille volti del bergamotto. 23 saranno le aziende protagoniste che presenteranno i loro prodotti non solo ai reggini, ma anche ai tanti turisti richiamati dall’evento.

Tra business, arte e innovazione

Le imprese della filiera saranno ancora una volta al centro dell’evento, con la mostra-mercato dedicata ai prodotti a base di bergamotto. Novità di questa edizione, gli incontri B2B con 10 buyer provenienti da Germania e Polonia, interessati non solo al bergamotto ma all’intero patrimonio agroalimentare reggino. Arriveranno anche operatori turistici polacchi per conoscere il bergamotto e vivere questa esperienza sensoriale. L’interno del Castello ospiterà inoltre una mostra-opera artistica curata dalla SSEA in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, insieme a una scultura sensoriale realizzata dagli studenti del Liceo “Campanella – Preti – Frangipane” di Reggio Calabria. Grande novità, infatti, questa ‘anno è il coinvolgimento diretto degli studenti, come spiega la dirigente scolastica Lucia Zavettieri. «I nostri studenti – spiega Zavettieri – hanno realizzato delle saponette in carbonio vegetale aromatizzate al bergamotto, ma anche tutto il packaging, dalla grafica al legno su cui pogerrano. Inoltre hanno realizzato un’opera multisensoriale iconografica per far conoscere davvero il bergamotto».

Turismo, ricerca e futuro

Sabato 25 ottobre sarà la giornata dedicata al confronto e alla visione. In mattinata un workshop rivolto alle imprese turistiche e della filiera proporrà la creazione di un itinerario turistico tematico sul bergamotto, mentre nel pomeriggio una giornata di studio curata da SSEA, Università Mediterranea e Accademia dei Georgofili – Sezione Sud-Ovest esplorerà la storia, la ricerca e l’innovazione legata al frutto simbolo della città.

Spettacolo e convivialità

Ad arricchire l’esperienza, artisti di strada, spettacoli di comicità e musica dal vivo trasformeranno il Castello Aragonese in un luogo di festa e cultura, dove tradizione e creatività si fondono sotto il segno del bergamotto. Con Bergarè 2025, Reggio Calabria rinnova così la sua missione: raccontare al mondo, attraverso un frutto unico, l’identità, la bellezza e la vitalità del suo territorio. (redazione@corrierecal.it)

