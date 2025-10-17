Nuovo ospedale ad Arcavacata, nasce a Cosenza il comitato “No Scippo”

le critiche al progetto

COSENZA A Cosenza nasce il “Comitato No Scippo”, un coordinamento civico promosso da diverse realtà associative e comitati cittadini, per opporsi con decisione allo spostamento del sito previsto per la realizzazione del nuovo ospedale HUB della provincia di Cosenza da Vaglio Lise alla località di Arcavacata. Il Comitato è promosso dal Comitato No Fusione di Cosenza, dal Comitato per la Città Policentrica (CCP), da Dossetti – Prima che tutto crolli, da Buongiorno Cosenza, dall’Unione Sindacale di Base (USB) e da La Base ed è aperto a quanti condividono questa iniziativa.

«Nessun campanilismo»

«L’obiettivo del Comitato – si legge in una nota – non è alimentare un confronto campanilistico o sterile tra territori, ma richiamare con forza l’attenzione sui temi della legalità, della trasparenza amministrativa e della tutela dei diritti fondamentali, primo tra tutti quello alla salute. In questo senso, la difesa del sito di Vaglio Lise rappresenta una battaglia di buon senso e di giustizia per l’intera provincia cosentina. L’area di Vaglio Lise, infatti, è strategicamente posizionata. Vi convergono le linee ferroviarie provenienti da Catanzaro, Sibari e Paola, è servita dalla superstrada Paola-Crotone e dallo svincolo autostradale, e dispone già di un’autostazione per autobus provenienti da tutta la provincia. Si tratta dunque di un nodo infrastrutturale naturale e ben connesso, adatto ad ospitare un ospedale HUB moderno, accessibile e funzionale. A ciò si aggiunge che il progetto è già pronto, i finanziamenti sono stati assegnati, e l’area ha le caratteristiche necessarie per accogliere anche strutture recettive e di supporto indispensabili per un grande polo sanitario».

«Uno scippo ai danni del capoluogo»

Di fronte a questo scenario, il Comitato si interroga «sulle ragioni che spingerebbero a cancellare una scelta già strutturata, per avviarne un’altra da zero, con tempi incerti e ricadute tutte da valutare. Non era forse compito dell’Università della Calabria realizzare, in parallelo alla nascita della Facoltà di Medicina, il suo Policlinico universitario? Perché non pensare, piuttosto, a due strutture complementari e sinergiche: l’ospedale HUB a Vaglio Lise e il Policlinico universitario ad Arcavacata? Una scelta che guardi al futuro e che possa rappresentare un modello sanitario avanzato, in grado di contenere l’emigrazione sanitaria e garantire cure di qualità sul territorio. Il sospetto, purtroppo, è che dietro questi anni di immobilismo e ritardi si celi un vero e proprio tentativo di scippo ai danni della città capoluogo, con conseguenze gravi sull’intero equilibrio provinciale. Il Comitato No Scippo intende mobilitarsi con determinazione per difendere la legittimità della scelta di Vaglio Lise e per affermare una visione moderna e inclusiva della sanità pubblica, dove ogni territorio possa contare su strutture adeguate e specializzate, in rete tra loro. Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa di presentazione ufficiale del Comitato e del calendario delle iniziative che saranno messe in campo per coinvolgere cittadini, associazioni, forze sociali e istituzioni in questa battaglia di civiltà».

