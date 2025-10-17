Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:30
un arsenale da guerra

Pistola, fucile e granate nascoste a Zungri: arrestato un 77enne – VIDEO

Le armi abusive rinvenute in un terreno in uso all’uomo durante controlli di routine. Indaga la Procura

Pubblicato il: 17/10/2025 – 7:30
ZUNGRI Un 77enne di Zungri è stato arrestato mercoledì sera dai Carabinieri della Compagnia di Tropea per detenzione abusiva di armi e munizioni. L’arresto segue un controllo di routine alle armi detenute dall’uomo, titolare di porto d’armi per uso sportivo, nella propria abitazione, nel corso del quale i militari hanno rinvenuto 352 colpi a palla (superiori al numero denunciato), una canna di fucile rigata calibro 7,65 priva di segni identificativi e non denunciata e una baionetta matricolata. I militari hanno dunque esteso le verifiche a un terreno in uso all’uomo dove è stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa e caricatore con otto colpi, un fucile di provenienza sospetta e quattro granate, per una delle quali è stato necessario l’intervento del Carabinieri del Nucleo Artificieri di Catanzaro al fine di procedere in tutta sicurezza. La posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria di Vibo Valentia, diretta dal Procuratore della Repubblica Camillo Falvo mentre proseguono le indagini per accertare la provenienza del materiale e le circostanze del suo possesso.

