Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’attentato

Una bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci

L’ordigno esploso sotto casa del giornalista di Report

Pubblicato il: 17/10/2025 – 7:11
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Una bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci

Un ordigno è esploso ieri sera sotto la casa del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, distruggendo la sua auto e quella della figlia. L’attentato è avvenuto a Campo Ascolano, comune di Pomezia alle porte di Roma. Sul posto sono intervenuti carabinieri, digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
attentato
bomba ranucci
conduttore report
CORRIERE DELLA CALABRIA
esplode auto
ranucci esplosione
Report
report attentato
Sigfrido Ranucci
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x