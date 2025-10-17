Una bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci

l’attentato

Un ordigno è esploso ieri sera sotto la casa del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, distruggendo la sua auto e quella della figlia. L’attentato è avvenuto a Campo Ascolano, comune di Pomezia alle porte di Roma. Sul posto sono intervenuti carabinieri, digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento.

