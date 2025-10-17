Skip to main content

Il percorso formativo

University Academy: al via il nuovo anno accademico dei corsi di inglese

Formazione di qualità, percorsi personalizzati e offerte speciali dedicate ai nuovi iscritti: finalmente un corso accessibile a tutti

Pubblicato il: 17/10/2025 – 15:47
La University Academy apre ufficialmente il nuovo anno accademico dei suoi corsi di inglese, con lezioni in presenza presso la sede di Corso Mazzini 166, a Cosenza. Un’occasione imperdibile per chi desidera migliorare la propria conoscenza della lingua inglese o conseguire una certificazione linguistica riconosciuta a livello nazionale e internazionale. I corsi, organizzati da University Academy, prevedono la possibilità di ottenere certificazioni British Institute, titoli ufficiali riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e validi per concorsi pubblici, percorsi universitari e ambiti professionali.

L’inglese, una chiave per il futuro

In un mondo sempre più globale «la conoscenza dell’inglese è una skill fondamentale per chi vuole ampliare le proprie opportunità di studio, lavoro e viaggio» afferma il Direttore Generale Carlo Livio Sante Spina e conclude: «Frequentare un corso strutturato e guidato da professionisti del settore rappresenta un vero investimento sul proprio futuro».

Un team di esperti pronto ad accompagnarti

A seguire gli studenti nel percorso formativo sarà un team qualificato di docenti madrelingua ed esperti, insieme agli assistenti didattici, garanzia di qualità e serietà nell’insegnamento. Un ambiente accogliente e stimolante, dove ogni studente può crescere e acquisire sicurezza nell’uso della lingua.

Offerta speciale per i nuovi iscritti

Per celebrare l’avvio del nuovo anno accademico, University Academy propone una promozione esclusiva dedicata ai nuovi iscritti ai corsi di inglese con certificazione British Institute.

Tariffe promozionali:

Corso B1/B2: 750,00€

Corso C1/C2: 950,00€

I costi possono essere rateizzati, per rendere accessibile a tutti la formazione linguistica di qualità. Inoltre, i corsi prevedono due incontri settimanali, pensati per garantire un percorso efficace senza sovraccaricare gli impegni quotidiani degli studenti. E non è tutto! Tutti coloro che si iscriveranno entro il 31 ottobre 2025 riceveranno un kit di benvenuto in stile British, studiato per accompagnare gli studenti nel loro percorso con stile e praticità. Un’occasione imperdibile per iniziare a studiare inglese con professionalità, metodo e convenienza, e ottenere una certificazione riconosciuta a livello internazionale. Le iscrizioni sono già aperte, e i posti sono limitati. (ADV)

University Academy ti aspetta per una consulenza conoscitiva e una prima lazione gratuita.

📍 University Academy  – Corso Mazzini 166, Cosenza
📞 Per informazioni e prenotazioni: 0984 1458477
📱 WhatsApp Business: 342 1806771
📧 Email: universityacademysrl@visionholding.it

