University Academy: al via il nuovo anno accademico dei corsi di inglese

Il percorso formativo

La University Academy apre ufficialmente il nuovo anno accademico dei suoi corsi di inglese, con lezioni in presenza presso la sede di Corso Mazzini 166, a Cosenza. Un’occasione imperdibile per chi desidera migliorare la propria conoscenza della lingua inglese o conseguire una certificazione linguistica riconosciuta a livello nazionale e internazionale. I corsi, organizzati da University Academy, prevedono la possibilità di ottenere certificazioni British Institute, titoli ufficiali riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e validi per concorsi pubblici, percorsi universitari e ambiti professionali.

L’inglese, una chiave per il futuro

In un mondo sempre più globale «la conoscenza dell’inglese è una skill fondamentale per chi vuole ampliare le proprie opportunità di studio, lavoro e viaggio» afferma il Direttore Generale Carlo Livio Sante Spina e conclude: «Frequentare un corso strutturato e guidato da professionisti del settore rappresenta un vero investimento sul proprio futuro».

Un team di esperti pronto ad accompagnarti

A seguire gli studenti nel percorso formativo sarà un team qualificato di docenti madrelingua ed esperti, insieme agli assistenti didattici, garanzia di qualità e serietà nell’insegnamento. Un ambiente accogliente e stimolante, dove ogni studente può crescere e acquisire sicurezza nell’uso della lingua.

Offerta speciale per i nuovi iscritti

Per celebrare l’avvio del nuovo anno accademico, University Academy propone una promozione esclusiva dedicata ai nuovi iscritti ai corsi di inglese con certificazione British Institute.

Tariffe promozionali:

Corso B1/B2: 750,00€

Corso C1/C2: 950,00€

I costi possono essere rateizzati, per rendere accessibile a tutti la formazione linguistica di qualità. Inoltre, i corsi prevedono due incontri settimanali, pensati per garantire un percorso efficace senza sovraccaricare gli impegni quotidiani degli studenti. E non è tutto! Tutti coloro che si iscriveranno entro il 31 ottobre 2025 riceveranno un kit di benvenuto in stile British, studiato per accompagnare gli studenti nel loro percorso con stile e praticità. Un’occasione imperdibile per iniziare a studiare inglese con professionalità, metodo e convenienza, e ottenere una certificazione riconosciuta a livello internazionale. Le iscrizioni sono già aperte, e i posti sono limitati. (ADV)

University Academy ti aspetta per una consulenza conoscitiva e una prima lazione gratuita.

📍 University Academy – Corso Mazzini 166, Cosenza

📞 Per informazioni e prenotazioni: 0984 1458477

📱 WhatsApp Business: 342 1806771

📧 Email: universityacademysrl@visionholding.it