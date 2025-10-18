Lo “Scida” pronto a spingere il Crotone contro il Monopoli – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CROTONE È il giorno di Crotone-Monopoli. Alle ore 14.30 allo stadio Ezio Scida i rossoblù scendono in campo con un chiaro obiettivo: centrare la terza vittoria consecutiva e avvicinarsi alla vetta della classifica, ora distante cinque punti. La squadra di Emilio Longo arriva al match forte di due successi netti, entrambi per 3-0, contro Picerno e Foggia. Un momento positivo che la formazione calabrese vuole sfruttare per accorciare ancora il gap dalla zona altissima della classifica.

Di fronte ci sarà un Monopoli ferito, reduce dalla sconfitta interna contro la Salernitana. Un avversario che il tecnico Longo ha definito compatto, arrabbiato e deciso a reagire, per questo da affrontare con grande attenzione. L’allenatore ha sottolineato come sarà fondamentale pareggiare la fame e l’intensità degli ospiti, mantenendo sempre umiltà e concentrazione, elementi chiave nel cammino recente del Crotone.

Longo ha evidenziato anche la crescita collettiva del gruppo, lodando la competitività interna e la disponibilità di alternative valide in ogni reparto. Una condizione che sta contribuendo ad alzare il livello della squadra e che sarà preziosa in vista di una seconda parte di stagione impegnativa.

Non mancano però gli imprevisti. L’assenza per infortunio di Perlingieri, fermato da una distrazione al collaterale che lo terrà fuori per circa un mese, riduce le opzioni in attacco. Assenti anche Andreoni e Vinicius (quest’ultimo squalificato). Di Pasquale è diffidato. Nota positiva il ritorno di Gallo, pronto a partire dal primo minuto: elemento moderno e versatile, sul quale Longo ha sempre puntato con convinzione. (redazione@corrierecal.it)

Probabili formazioni

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Leo, Berra, Cargnelutti, Guerra; Sandri, Gallo; Zunno, Gomez, Maggio; Murano. All.: Longo

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Piccinini, Bizzotto, Ronco; Viteritti, Falzerano, Battocchio, Scipioni, Oyewale; Tirelli, Fall. All.: Colombo.

Foto Fc Crotone

