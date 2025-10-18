Si legge in: 1 minuto
Realizzato un murale di Gratteri in una scuola a Cinquefrondi
“La cultura rende liberi” è lo slogan scritto sotto al volto dell’ex capo della Dda di Catanzaro
Un murale dedicato al procuratore di Napoli Nicola Gratteri è stato realizzato sul muro esterno, accanto all’ingresso, della scuola elementare “Della Scala” a Cinquefrondi, paese nell’interno della piana di Gioia Tauro. L’immagine, realizzata dal tagger calabrese Sero-583p, raffigura Gratteri avvolto nella toga e con sotto la scritta “La cultura rende liberi”, e si trova in un punto di passaggio per le centinaia di bambini che frequentano la scuola e le loro famiglie. Un messaggio rivolto ai più giovani e un invito a stimolare il senso di legalità contro la cultura mafiosa della ‘ndrangheta.
