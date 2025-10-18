Skip to main content

La nomina

Referendum giustizia, l’avvocato Andricciola coordinatore regionale del “Comitato per il SI”

Il Presidente della Camera Penale di Lamezia è stato designato dal Coordinamento delle Camere Penali Calabresi

Pubblicato il: 18/10/2025 – 18:01
L’avvocato Renzo Andricciola, Presidente della Camera Penale di Lamezia, col voto unanime di tutti i presidenti calabresi, è stato designato dal Coordinamento delle Camere Penali Calabresi, quale Coordinatore regionale del “Comitato per il SI”, in vista del prossimo referendum che dovrà decidere sulla separazione della carriera dei magistrati. A breve è stata fissata la riunione operativa organizzativa insieme ai vertici nazionali dell’Unione delle Camere Penali Italiane per «decidere le strategie comunicative da adottare durante la campagna referendaria e, proprio in quella sede, la Calabria sarà rappresentata dall’avvocato Renzo Andricciola». Intanto il Coordinamento Calabrese, seppur in attesa di indicazioni da UCPI, è già al lavoro per «affrontare al meglio la prossima contesa politica giudiziaria di riforma».

