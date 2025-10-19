Crotone, blitz antidroga della Polizia: arrestato un 23enne

l’operazione

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli operatori dell’Ufficio Volanti della Questura di Crotone, con il prezioso supporto delle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato, hanno effettuato un servizio predisposto dal Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi della movida e del centro storico cittadino, spesso punto di incontro di giovani e minorenni.

Nel corso dell’attività, è stato tratto in arresto D. C., giovane crotonese di anni 23, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Lo stesso, già noto agli operatori di polizia per i numerosi precedenti in materia di stupefacenti che annovera a suo carico, è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva una dose di hashish ad un acquirente di giovane età. Alla vista degli agenti, che lo tenevano sotto controllo nell’ambito di un più ampio dispositivo di sorveglianza mirato, il soggetto ha tentato, invano, di disfarsi di un panetto di hashish dal peso di 90 grammi, lanciandolo nell’androne del palazzo, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti che lo hanno sottoposto a perquisizione personale. L’arrestato, condotto presso gli uffici della Questura per le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione antidroga, concertata con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, rientra in un piano che mira a disarticolare le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico degli stupefacenti. Nell’ambito della medesima operazione, gli Agenti delle Volanti hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari, supportati dal personale della Squadra Mobile, rinvenendo in un casolare abbandonato sito nel centro storico cittadino, un panetto di cocaina dal peso di 147 grammi e due panetti di hashish per un peso di 201 grammi, pronti per essere suddivisi in dosi ed essere immessi sul mercato nel weekend.

L’attività di controllo ha fatto registrare, inoltre, i seguenti risultati: 339 persone identificate, 155 veicoli controllati, una segnalazione al Prefetto di un giovane crotonese di anni 22 perché trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a 10 grammi, finalizzato all’uso personale, e 8 perquisizioni domiciliari.

L’attività si inserisce nel quadro di una più ampia strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di droga messa in campo dalla Polizia di Stato, con l’obiettivo di garantire più sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati dalla cittadinanza e, in particolare, dai giovani.

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nel contrasto ad ogni forma di illegalità e invita i cittadini a collaborare, segnalando situazioni sospette o pericolose, anche in forma anonima attraverso l’applicazione “YouPol”

