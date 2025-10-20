Skip to main content

la tragedia

Gioia Tauro, morto il bimbo di otto anni colpito dal crollo del muro di un edificio

Il piccolo era stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Polistena, poi il trasferimento in elisoccorso a Messina

Pubblicato il: 20/10/2025 – 19:24
REGGIO CALABRIA È morto il bambino di otto anni che ieri era rimasto gravemente ferito a Gioia Tauro, a causa del crollo di un muro mentre giocava con i fratellini. Il piccolo era stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Polistena, dove i medici avevano tentato di stabilizzarlo prima del trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Di qualche minuto fa la notizia del decesso. Gli altri due fratelli, feriti in modo meno grave, sono stati portati all’ospedale spoke di Polistena. (redazione@corrierecal.it)

