La morte del piccolo Nicodemo, la comunità di Gioia Tauro è sotto shock

la reazione

GIOIA TAURO Non ci sono parole per descrivere il dramma di una morte innocente, quella di un bimbo impegnato a giocare con i suoi fratellini e travolto dal crollo di un muro. Una tragedia quella consumatasi ieri pomeriggio a Gioia Tauro, oggi la triste notizia del decesso del piccolo Nicodemo di otto anni. Il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale di Messina dove era arrivato, in condizioni disperate, a bordo dell’elisoccorso che lo aveva prelevato dall’ospedale di Polistena. I medici lo avevano stabilizzato prima della partenza.

I commenti

«È una tragedia che toglie il fiato. Abbiamo sperato e abbiamo pregato per il piccolo gravemente ferito dal crollo di un muro a Gioia Tauro, mentre giocava con i fratellini. L’intera comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria si stringe al dolore immane della famiglia e di tutta la città di Gioia Tauro». Scrive, in una nota, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Anche le bacheche e i profili social sono pieni di commenti di cordoglio. «Un dolore che spezza il fiato, una notizia che ci lascia senza parole, con il cuore colmo di dolore e incredulità», scrive un utente. «Nessuna parola può colmare un vuoto così grande. Solo il silenzio e l’abbraccio della comunità possono provare, almeno in parte, a far sentire la nostra vicinanza a chi oggi è distrutto da questa perdita», un altro commento. «Gioia Tauro tutta si stringe al dolore dei familiari nella preghiera. La notizia della tragica scomparsa del piccolo Nicodemo ha gettato nel più profondo dolore tutta la nostra città. Non esistono parole capaci di colmare un vuoto così grande, né spiegazioni che possano dare un senso a ciò che è insensato. In questo momento di immensa tristezza, l’intera comunità gioiese deve stringersi con affetto, rispetto e solidarietà attorno alla famiglia, perché nessuno dovrebbe mai affrontare da solo un dolore così incolmabile». (redazione@corrierecal.it)

