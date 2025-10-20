Rapina in casa di una donna cinese, arrestato un giovane catanzarese

controllo del territorio

CATANZARO I Carabinieri di Catanzaro hanno arrestato un 21enne del posto, gravemente indiziato di avere perpetrato una rapina all’interno dell’abitazione di una donna 57enne di nazionalità cinese, il 15 agosto 2025 a Catanzaro, sottraendole circa 300 euro e dandosi poi alla fuga. Il provvedimento cautelare, emesso dal gip del capoluogo, scaturisce dalle indagini svolte dai militari della Sezione operativa della Compagnia di Catanzaro a seguito di una richiesta di intervento da parte di un privato cittadino che aveva notato una donna riversa sul ciglio della strada con lesioni al volto. I militari dell’Arma, raccolte le prime informazioni dalla vittima con l’ausilio di un interprete, avevano avviato un’immediata attività investigativa, acquisendo le registrazioni dalle telecamere presenti nella zona e riuscendo a ricostruire l’episodio delittuoso. Le ulteriori attività investigative, culminate in una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare gli abiti indossati dal presunto responsabile il giorno della rapina, hanno poi permesso di risalire – nella fase delle indagini preliminari e che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – all’autore materiale della condotta delittuosa, al quale è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato condotto al carcere “U. Caridi” di Catanzaro su disposizione dell’autorità giudiziaria.

