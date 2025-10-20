Reggina in crisi nera, esonerato il tecnico Bruno Trocini

la decisione

REGGIO CALABRIA La decisione era nell’aria, ma ora è ufficiale: Bruno Trocini non è più l’allenatore della Reggina 1914. Il club amaranto ha comunicato la fine del rapporto con il tecnico, ringraziandolo per la professionalità mostrata durante la sua gestione. Insieme a lui, lascia anche l’allenatore in seconda Maximiliano Ginobili.

Trocini paga un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative. Dopo otto giornate di campionato, la Reggina ha raccolto appena 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, un bottino decisamente magro per una squadra considerata tra le principali favorite alla promozione.

A pesare in modo decisivo sull’esonero è stata la sconfitta casalinga nel derby contro la Vigor Lamezia, maturata proprio ieri allo stadio Granillo: un ko che ha accentuato il malumore della piazza e reso inevitabile la scelta della società.

In attesa di un nuovo allenatore, la panchina amaranto è stata affidata temporaneamente a Danilo Polito, tecnico reggino già inserito nello staff tecnico. (redazione@corrierecal.it)

