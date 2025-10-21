Catanzaro in crisi, Polito fa quadrato: «Fiducia totale in Aquilani. Troveremo la soluzione»

la conferenza stampa

CATANZARO Sei punti in otto partite, ancora nessuna vittoria e un inizio di campionato ben al di sotto delle aspettative. Nessuno in città si sarebbe immaginato un avvio così complicato per il Catanzaro, reduce da una stagione esaltante e da una promozione che aveva acceso l’entusiasmo della piazza.

È in questo clima di tensione crescente che oggi il direttore sportivo Ciro Polito ha deciso di parlare pubblicamente, convocando una conferenza stampa per fare chiarezza e, soprattutto, lanciare un messaggio di fiducia.

«Il mister non è in discussione, ha portato avanti un’idea di gioco ben precisa – ha spiegato Polito – finora non ha prodotto i risultati che speravamo, ma Aquilani è un tecnico umile, un grande lavoratore e sa perfettamente che è il momento di apportare dei correttivi. Sono certo che saprà trovare la chiave giusta per uscire da questo momento».

Il direttore sportivo ha anche affrontato il tema delle difficoltà riscontrate nelle partite casalinghe, dove il Catanzaro ha mostrato le maggiori fragilità, sia tattiche che mentali.

«Paghiamo anche da un punto di vista psicologico – ha ammesso Polito – e questo ci sta condizionando. Su Iemmello non accettiamo critiche gratuite: è il primo a soffrire per questa situazione, conosce le responsabilità che ha e merita soltanto rispetto e applausi». Infine, Polito ha voluto difendere il lavoro fatto in sede di mercato, respingendo qualsiasi accusa sulla tenuta della rosa: «Il Catanzaro non è una squadra bollita. Abbiamo costruito questo gruppo con criterio, anche seguendo le indicazioni dell’allenatore. Personalmente sono soddisfatto sia della rosa che dell’uomo che la guida. Serve tempo, ma tutti noi siamo convinti che la squadra saprà rialzarsi. Nelle difficoltà bisogna essere ancora più uniti». (redazione@corrierecal.it)

