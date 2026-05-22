Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’iniziativa

Ospedali di montagna, obiettivo rafforzamento: il centrodestra presenta la proposta di legge alla Regione

Il testo – primo firmatario Giannetta – si propone di intervenire «su una criticità strutturale» del Servizio sanitario calabrese

Pubblicato il: 22/05/2026 – 13:05
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ospedali di montagna, obiettivo rafforzamento: il centrodestra presenta la proposta di legge alla Regione
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

LAMEZA TERME “Misure organizzative finalizzate a garantire l’effettività del diritto alla salute e l’equità territoriale nell’accesso ai servizi sanitari nei territori montani, nelle aree interne e nelle aree caratterizzate da particolare disagio di accessibilità ai servizi sanitari”: è quanto prevede una proposta di legge regionale della maggioranza di centrodestra finalizzata al rafforzamento funzionale dei presìdi sanitari nelle aree interne. A presentarla Domenico Giannetta (primo firmatario), Angelo Brutto, Pierlugi Caputo, Giuseppe Mattiani, Vito Pitaro, Rosaria Succurro e Gianpaolo Bevilacqua. La proposta di legge è stata assegnata alla terza commissione del Consiglio regionale per l’esame di merito e alla seconda commissione per il parere finanziario.  La Pdl – si legge nella relazione illustrativa – «interviene su una criticità strutturale del Servizio sanitario della Regione Calabria, progressivamente determinatasi a seguito dei processi di riorganizzazione della rete ospedaliera avviati con l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, riconosce il ruolo strategico dei presidi ospedalieri e territoriali e degli stabilimenti ospedalieri insistenti nei territori montani e nelle aree interne della Calabria, con particolare riferimento ai comprensori caratterizzati da maggiore difficoltà di accesso ai servizi sanitari e da elevata fragilità territoriale e demografica: la normativa – prosegue la relazione – non introduce nuovi assetti ospedalieri né determina modifiche automatiche della rete ospedaliera regionale, ma promuove il mantenimento e il rafforzamento funzionale» dei presìdi già esistenti, in particolare quelli di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Soveria Mannelli e Oppido Mamertina e lo stabilimento ospedaliero di Rogliano. La Pdl – si legge ancora – «promuove un modello organizzativo fondato sulla cooperazione tra Aziende sanitarie, integrazione delle reti cliniche, utilizzo condiviso delle tecnologie sanitarie, continuità assistenziale e sviluppo di sistemi innovativi di assistenza territoriale, nel rispetto dei princìpi di appropriatezza, sostenibilità e sicurezza delle cure». A detta dei promotori, la proposta di legge non comporta nuovi oneri per il bilancio della Regione. (c. a.)

Argomenti
Brutto
Centrodestra
MAGGIORANZA
Oppido Mamertina
ospedale Acri
ospedale san giovanni in fiore
ospedale soveria
OSPEDALI
ospedali aree interne
ospedali montani
Regione Calabria
Rilevanti
SERRA SAN BRUNO
succurro
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x