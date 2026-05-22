Addio a Maurizio Gori, protagonista della storica promozione del Catanzaro in Serie A

la scomparsa

CATANZARO Il mondo del calcio piange Maurizio Gori, ex attaccante del Catanzaro e protagonista di una delle pagine più belle della storia giallorossa. Gori si è spento all’età di 80 anni dopo una lunga malattia, lasciando un ricordo indelebile nei tifosi delle Aquile.

Nato a Cantiano il 24 marzo 1946, Gori aveva mosso i primi passi nel grande calcio con il Varese, debuttando in Serie A nella stagione 1967-1968. La sua unica presenza con i lombardi arrivò l’8 ottobre 1967 nella sfida persa sul campo della Juventus. Successivamente il trasferimento al Padova, in Serie B, prima dell’approdo al Catanzaro nell’annata 1969-1970.

Con la maglia giallorossa visse cinque stagioni intense, diventando uno degli uomini simbolo della storica prima promozione del Catanzaro in Serie A. In Calabria collezionò complessivamente 127 presenze e 12 reti, lasciando il segno soprattutto per il suo spirito combattivo e l’attaccamento ai colori sociali.

Indimenticabile la stagione 1971-1972, disputata nella massima serie, in cui mise insieme 25 presenze e due gol. Ma il ricordo più suggestivo resta probabilmente quello dell’amichevole internazionale del 25 giugno 1972 contro il Santos di Pelé. Al Roosevelt Stadium di Jersey City, nel New Jersey, davanti a migliaia di emigrati calabresi, il Catanzaro uscì sconfitto 7-1 contro la squadra brasiliana. Fu però proprio Gori a realizzare il gol giallorosso, facendo esplodere di gioia i tantissimi tifosi presenti sugli spalti.

Nel corso della sua carriera ha totalizzato 26 presenze e 2 reti in Serie A, oltre a 118 partite e 11 gol in Serie B.

Profondo il cordoglio espresso dall’Us Catanzaro 1929: «L’Us Catanzaro 1929 esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Gori, attaccante protagonista di pagine indimenticabili della storia giallorossa. Con il Catanzaro ha vissuto stagioni intense e cariche di passione, contribuendo con impegno e dedizione alla storica prima promozione in Serie A del club.

Alla famiglia Gori e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte della società e di tutto l’ambiente giallorosso». (redazione@corrierecal.it)

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