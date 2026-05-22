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L’episodio

Intimidazioni a Vibo, incendiata l’auto del dirigente comunale Nocita. Era stato aggredito un mese fa

Il dirigente ha sporto denuncia ai Carabinieri. Al vaglio le immagini di videosorveglianza nei pressi della Stazione

Pubblicato il: 22/05/2026 – 10:39
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Intimidazioni a Vibo, incendiata l’auto del dirigente comunale Nocita. Era stato aggredito un mese fa
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È stata data alle fiamme, questa notte, l’auto di Andrea Nocita, il dirigente del settore Urbanistica del Comune di Vibo Valentia già vittima di un’aggressione lo scorso 29 aprile, quando di fronte la Stazione di Vibo-Pizzo era stato raggiunto da ignoti che lo avevano colpito più volte con un’arma contundente. Un atto che aveva suscitato l’indignazione delle istituzioni e della comunità. Questa notte, il dirigente comunale è stato nuovamente preso di mira: la sua auto, posteggiata sempre nei pressi della stazione, ha preso fuoco. L’ipotesi è che il rogo sia doloso, ma continueranno le indagini per cercare di capire se è anche legato alla recente aggressione subita. Il dirigente ha sporto denuncia ai Carabinieri. Al vaglio le immagini di videosorveglianza nei pressi della Stazione. (ma.ru.)

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