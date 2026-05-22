Palermo-Catanzaro: stangata al club rosanero, aperta un’inchiesta sui fatti del “Barbera”

playoff serie b

MILANO Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, ha emesso i provvedimenti disciplinari in merito alle gare di ritorno delle semifinali play-off (Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro). Il giudice “letto il rapporto della Procura federale”, ha disposto “un supplemento di istruttoria da parte della Procura medesima al fine di acquisire, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa quanto accaduto al termine della gara, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle eventuali sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti”. Intanto al club rosanero è stata inflitta un’ammenda di 20mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica all’indirizzo di calciatori della squadra avversaria intenti a battere il calcio d’angolo; per avere, al 51° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco; per avere inoltre, al termine della gara, suoi sostenitori lanciato numerose bottigliette di plastica in direzione degli ufficiali di gara mentre si accingevano a uscire dal recinto di gioco; per avere infine, negli spogliatoi, un proprio collaboratore rivolto espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara”. Per quanto riguarda i calciatori, il giudice ha inflitto due giornata di squalifica al centrocampista del Palermo, Antonio Palumbo “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro rivolgendogli anche critiche irrispettose, reiterava tale atteggiamento allontanandosi solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra” e una al difensore rosanero Niccolò Pierozzi. Una giornata di squalifica anche per due collaboratori tecnici, ovvero Christian Agnelli (Catanzaro) e Maurizio D’Angelo (Palermo), oltre che per i preparatori atletici Alimonta (Palermo) e Taparelli (Monza).

Foto Us Catanzaro

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