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Esami di stato per giornalisti, allo scritto bocciato il 55,41%

Cifra record per l’ultima sessione

Pubblicato il: 22/05/2026 – 12:53
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Esami di stato per giornalisti, allo scritto bocciato il 55,41%
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ROMA Alla prova scritta degli esami di Stato per l’idoneità professionale dei giornalisti, svolti a Roma lo scorso 21 aprile, sono stati bocciati il 55,41% dei partecipanti. Si tratta del numero più alto di bocciature, un record per la categoria con 159 bocciati su 287 partecipanti, mentre solo in 128 sono stati promossi, il 44,59%. Lo ha stabilito la 143° commissione per la prova svolta all’Hotel Pineta Palace di Roma. A luglio 2025 erano stati bocciati 124 candidati su 228, il 54,39%. L’inizio della prova orale per gli ammessi è fissato per martedì 23 giugno a cominciare dai candidati il cui cognome inizia con la lettera “Y”.

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