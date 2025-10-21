Comune di Cosenza, verso la revoca dell’incarico di Luigi Incarnato

La decisione

COSENZA Il sindaco Franz Caruso avrebbe revocato l’incarico a Luigi Incarnato. È quanto trapela dai corridoi al primo piano di Palazzo dei Bruzi, dove il segretario regionale del Partito socialista italiano aveva il suo ufficio, adiacente al Salone di rappresentanza del municipio, fin dall’elezione di Caruso a primo cittadino, esattamente 4 anni fa. La notizia per ora è solo una ipotesi senza conferme ufficiali, ma non è esclusa da qualche esponente della maggioranza che guida l’amministrazione. Secondo i bene informati, Incarnato potrebbe pagare le conseguenze delle accuse mosse a non meglio precisati sindaci di centrosinistra che a suo dire non si sarebbero impegnati per come richiesto nella campagna elettorale regionale per il voto del 5 e 6 ottobre.

L’ incarico (a titolo gratuito) rivestito da Incarnato è assimilabile a quello di un capo di gabinetto. Se dovesse essere confermata la revoca, si aprirebbero immancabilmente scenari politici con ricadute anche sulla giunta comunale, già squassata dopo la tornata elettorale di inizio ottobre. (euf)