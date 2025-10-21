L’orgoglio dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria: Anna Bentivogli in pedana a Dublino

il traguardo

REGGIO CALABRIA Un’altra giovane eccellenza dello sport calabrese brilla oltre i confini nazionali. L’Accademia della Scherma Reggio Calabria ha annunciato con grande orgoglio la partecipazione della propria atleta Anna Bentivogli alla recente gara internazionale di scherma svoltasi a Dublino, evento che ha visto in pedana alcuni tra i migliori talenti europei del settore.

Una convocazione importante, che rappresenta non solo un traguardo personale per Anna, ma anche il riconoscimento di un lungo e solido percorso sportivo, costruito con dedizione, impegno quotidiano e grande forza di volontà.

«Dietro questo risultato – si legge nella nota dell’Accademia – c’è molto più di una semplice gara. Ci sono anni di allenamenti, sacrifici, ostacoli superati con grinta e umiltà. Anna ci rende orgogliosi ogni giorno, dentro e fuori dalla sala»,

La partecipazione a una competizione internazionale è per l’atleta reggina un primo, importante passo in un percorso sportivo che punta in alto. Il risultato, però, non è solo individuale. Dietro le sue prestazioni si cela anche il lavoro costante dello staff tecnico, che ha accompagnato la giovane schermitrice con professionalità e passione, curando ogni aspetto della sua preparazione: dalle ore in palestra, alla programmazione agonistica, fino al supporto nelle trasferte.

«Partecipare a una competizione internazionale è un onore e un punto di partenza verso nuove sfide, non un traguardo finale – ha dichiarato lo staff tecnico –. Anna ha dimostrato di avere testa, cuore e voglia di andare sempre oltre. Complimenti Anna. Continuiamo a crescere insieme».

