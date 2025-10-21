Reggina, Alfio Torrisi è il nuovo allenatore

l’annuncio

REGGIO CALABRIA La Reggina ha comunicato di aver conferito l’incarico di allenatore della prima squadra ad Alfio Torrisi, che assume la guida tecnica del club fino al 30/06/25 con opzione di rinnovo. Torrisi prede il posto di Bruno Trocini, esonerato ieri.

Nato il 26 gennaio 1982, il tecnico siciliano si è distinto negli ultimi anni per un percorso di crescita costante e di assoluto rilievo. Dopo le prime esperienze sulle panchine di Nicolosi, Massiminia, Trecastagni e Sant’Antonio, dove ha evidenziato notevoli qualità gestionali e capacità di valorizzazione dei giovani, ha successivamente guidato il Paternò in Serie D, conducendo una stagione di alto profilo coronata da risultati significativi che gli sono valsi la chiamata del Trapani Calcio.

Con la formazione granata, nella stagione d’esordio, ha ottenuto l’accesso ai playoff, vincendo la competizione, mentre nella stagione successiva ha condotto la squadra alla promozione diretta in Serie C, al termine di una brillante cavalcata sportiva.

Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente alla stampa venerdì 24 ottobre, alle ore 16 presso la Sala “Nakamura” del Centro Sportivo Sant’Agata.

Contestualmente, la società ha comunicato la composizione dello staff tecnico che affiancherà Torrisi nella guida della prima squadra: allenatore in seconda Salvatore Sorci, preparatore atletico: Riccardo Calzone, Giuseppe Saccà, Paolo Albino e Andrea Siclari, collaboratore tecnico e match analyst: Danilo Polito, preparatore dei portieri: Stefano Pergolizzi La società rivolge a Torrisi e a tutto il suo staff i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati e di proseguire nel percorso di crescita sportiva e professionale della AS Reggina 1914.

