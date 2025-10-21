Regione, le criticità del Rendiconto. «Aumenta la mobilità in sanità, lenta la spesa dei fondi Ue»

la “parifica”

CATANZARO «Il Rendiconto della Regione Calabria presenta sostanzialmente gli stessi momenti critici che abbiamo già evidenziato l’anno scorso». Lo ha affermato il procuratore regionale della Corte dei Conti, Romeo Ermenegildo Palma, parlando con i giornalisti in occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2024 della Regione Calabria. «C’è una sanità – ha aggiunto Palma – che si muove sicuramente verso percorsi di miglioramento, ma lentamente. E questo crea, ovviamente, degli effetti che sono evidenti sul bilancio: ad esempio, una mobilità passiva pari a 308 milioni di euro per il 2024, con un +21% rispetto all’anno precedente. Il commissariamento della sanità per le infrastrutture ha creato sicuramente un’accelerazione, ma siamo ancora su livelli assolutamente insoddisfacenti per la risposta che la popolazione richiede in materia di sanità».

Altre criticità

Secondo Palma «anche in altri settori la spesa si muove lentamente, come per i fondi europei che presentano gli stessi momenti di crisi rispetto agli anni scorsi. Progetti che si rivelano non di dettaglio e che richiedono ulteriori momenti di intervento per procedere con le correzioni». Altro aspetto critico rimarcato da Palma è quello del sottogoverno della Regione, «enti e società che – ha rilevato il procuratore della Corte dei Conti – costano 500 milioni di euro e che, dalle evidenze che noi abbiamo, creano momenti di frizione, con la Regione che ha in parte o non detiene una governance piena dei medesimi enti. Vengono inoltrate richieste di informazioni, fornite in tempi tecnici che non sono compatibili con la gestione dei bilanci».

Pnrr

Per quanto attiene il capitolo dedicato al Pnrr, per il procuratore contabile «presenta gli stessi problemi dei programmi operativi, anche in questa occasione si sottolinea la spesa lenta. Ci sono innovazioni e progettualità di grande spessore, ma vanno realizzate attraverso le stesse strutture che già faticano a portare avanti i programmi operativi ordinari. Quindi grande impegno sicuramente, ma scarsi risultati ad oggi».

I conti della Regione

Positivo l’impatto del lavoro svolto in relazione agli equilibri di bilancio della Regione. «I conti – ha concluso il procuratore contabile – sono sostanzialmente regolari, saldi. Ci sono dei piccoli accorgimenti che noi chiederemo che vengano fatti, ma non destano problemi. I conti della Regione non destano problemi». (c. a.)

